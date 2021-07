SARONNO – Mercoledì sera la gara di andata della finale nazionale del campionato di basket maschile di C Gold, fra Az Robur Saronno e Spezia Basket. Si gioca al Palaronchi di Saronno alle 21.

Come entrare – La gara è a porte aperte ma per le normative sanitarie anti-covid attualmente in vigore, il numero dei posti disponibili per gli spettatori all’interno del palazzetto sarà limitato a 100. La società mette a disposizione l’indirizzo mail [email protected] per le prenotazioni. Nella richiesta bisogna indicare nome e cognome per il tracciamento.

Per le stesse normative sarà consentito l’ingresso solamente a persone con tampone negativo nelle ultime 48 ore o attestazione del ciclo di vaccinazione o certificato di guarigione dal covid negli ultimi sei mesi (documentazione da esporre all’arrivo).

Come vederla – Per chi non sarà presente all’interno del palazzetto dello sport del centro giovanile Ronchi, c’è l’alternativa di vederla direttamente da casa e in diretta su Facebook, grazie alla pagina “Liguria a spicchi”.

(foto archivio)

06072021