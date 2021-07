SARONNO – Questa mattina il sisono stati a Ceriano Laghetto per portare la solidarietà dell’Amministrazione saronnese ai lavoratori della “Gianetti Ruote”, “improvvisamente e i rritualmente coinvolti in una procedura di chiusura dell’azienda che la proprie tà ha attivato nel corso dell’ultimo fine settimana” si legge in un comunicato del Comune di Saronno. Erano con loro il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici, il vicesindaco di Solaro Alessandro Ranieri con l’assessore all’Urbanistica Maurizio Castelnovo e il consigliere del Comune di Cogliate Vincenzo di Paolo. Ad attenderli c’era il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, che segue da vicino l’intera vicenda fin dal suo esordio. E’ stata un’occasione per incontrare le rappresentanze sindacali e i lavoratori che presidiano ininterrottamente il sito produttivo.