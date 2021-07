SARONNO – Festa grande stanotte anche in centro a Saronno dopo la vittoria nella nottata di martedì dell’Italia, ai rigori sulla formazione della Spagna, nella semifinale degli Europei di calcio a Londra. 1-1 al termine dei tempi regolamentari e dei supplementari e gara decisa ai penalty (con finale 5-3 dcr), e subito dopo l’isola pedonale è stata invasa dai tifosi in giubilo, in corso Italia e soprattutto in piazza Libertà tante bandiere tricolore ed è stato acceso anche un fumogeno, appena fuori dal centro i caroselli delle auto.

Non c’era, anche per questioni di norme anti-covid, il megaschermo in centro ma i supporter degli azzurri, soprattutto giovani e giovanissimi, si sono dunque subito dati appuntamento nel “cuore” di Saronno per le celebrazioni. Con nuovo ed ulteriore appuntamento, dunque, per la finalissima di domenica 11 luglio, fra l’Italia e la vincente di Inghilterra-Danimarca che si gioca mercoledì sera.

(si ringrazia per le fotografie i lettori Fabio e Alberto)

07072021