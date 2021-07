Luraschi, Cappelletti e Marcomin talenti Osa in azzurro all’Europeo under 20: l’intervista tripla

SARONNO – Soddisfatti della convocazione e in trepidante attesa di indossare “la maglia azzurra con la scritta Italia”. Sono i tre giovani talenti di Osa Saronno Edoardo Luraschi, Filippo Cappelletti e Giorgia Marcomin che martedì partiranno per Tallinn dove rappresenteranno l’Italia agli europei Under 20.

Edoardo Luraschi gareggerà dei 100 metri, Filippo Cappelletti nei 200 e si cimenteranno insieme della staffetta 4×100. Per Giorgia Marcomin sono in programma i 100 metri ostacoli.

Per tutti e tre la stagione ha segnato la ripartenza dopo l’anno di Covid e la convocazione azzurra è stata l’emozione arrivata dopo buoni risultati e la soddisfazione di tornare in pista e ad allenarsi insieme ai compagni.

I giovani talenti dell’Osa si stanno preparando in modo diverso alla sfida di Tallinn: Luraschi e Cappelletti hanno partecipato ad un raduno nazionale mentre Giorgia sta seguendo un allenamento al mattino e uno specifico sugli ostacoli al pomeriggio. Per tutti l’obiettivo è migliorare il proprio personale, vivere al massimo l’esperienza e godersi il debutto in azzurro.

Ecco l’intervista della direttrice Sara Giudici