SARONNO – “Dalla Regione non un euro per i bambini e i ragazzi di Saronno, zero fondi per supportare i centri estivi, il quadro della gestione dei bandi che ci descrivono i nostri consiglieri in Regione è disastroso”.

Inizia così la nota del Pd di Saronno che segna un duro affondo al Pirellone.

“Troppe ombre e contestazioni sul primo bando che era stato annullato, anche problemi tecnico gestionali di Aria. E per la gestione di quella società più di tanto non ci stupiamo visto i problemi che aveva già causato, nelle prenotazione per il vaccino covid. Da pochi giorni si è chiuso anche il secondo bando, e si è scoperto che sono solo circa 130 le domande finanziate, su 700 presentare. La Giunta Fontana è arrivata ancora una volta in ritardo rispetto all’inizio dei centri estivi, e non è riuscita ad aiutare centinaia e centinaia di comuni e parrocchie che avevano contato su risorse preziose che non riceveranno, e lo sanno solo ora”

Secondo il gruppo Pd in Regione: “Molti enti hanno denunciato che i problemi, che hanno portato all’annullamento del primo bando, si sono ripresentati nuovamente“. E conclude: “Se c’è un anno in cui non si doveva sbagliare e supportare quanti più bambini e i giovani possibili durante l’estate è questo, i nostri ragazzi e le loro famiglie sono già molto provati da una vita complicata per mesi dal covid.

Un numero così enorme di richieste non soddisfatte non rappresenta certo un aiuto per i cittadini, e ovviamente il problema va ben oltre Saronno”.

13072021