CISLAGO – Festini notturni abusivi al nuovo centro sportivo di viale dello Sport. Nottetempo, la struttura pronta ormai da diversi mesi ma non ancora assegnata ad un gestore, diviene punto di ritrovo per gruppi di ragazzi tanto che vengono spesso ritrovato bottiglie e rifiuti “resti” delle convention notturne.

Le effrazioni ormai non si contano più. Qualcuno ha rotto i sigilli dei cancelli creato un facile accesso all’impianto. A raccontare il continuo viavai notturno le bottiglie vuote e la spazzatura che viene trovata sul campo e nelle parti esterne della struttura. L’impianto realizzato da Pedemontana con un terreno di gioco in sintetico di ultima generazione è ultimato ormai da mesi ma per motivi burocratici non è ancora stato assegnato.

La preoccupazione è soprattutto che il degrado e le effrazioni possano lasciare il posto a vandalismi vanificando gli investimenti fatti dalla comunità per lo sport cittadino. La struttura si trova alla periferia cittadina in una zona decisamente isolata dove gli intrusi hanno gioco facile soprattutto di notte.

14072021