Museo Gianetti, mani in pasta: bimbi all’opera su argilla e colori

SARONNO – Il Museo della ceramica “Gianetti” di via Carcano propone diverse giornate in museo per far conoscere e far sperimentare con le proprie mani l’argilla, un materiale che cambia a seconda delle mani che incontra. Le giornate dedicate sono giovedì 15 luglio dalle 14-14.30 alle 17-17.30 e successivamente l’intera settimana da lunedì 19 a venerdì 23 luglio, tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30. Questa iniziativa è destinata ai bambini dai 6 ai 11 anni, la quota di iscrizione è 25 euro per la giornata singola e 100 euro per la settimana intera.

Ogni bimbo produrrà un manufatto a proprio piacere che successivamente verrà cotto e non appena il lavoro sarà pronto, il museo stesso vi contatterà per posta elettronica per ritirarli. I posti disponibili per ogni giornata sono 10, al fine di svolgere le attività in sicurezza e rispettando le normative vigenti ed inoltre parte con un minimo di iscritti di 5 persone.

Per informazioni ed iscrizioni troverete tutto ciò che vi serve sul sito: [email protected] o contattando il numero 029602383.

14072021