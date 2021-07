SOLARO / SARONNO – Tamponamento fra tre auto, traffico in tilt sulla Saronno-Monza; vengono segnalate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Tutto per “colpa” di quel che è successo alle 17.05 in via Varese, in quel tratto è ancora territorio comunale di Solaro anche se ci si trova al confine con Saronno, dove i tre mezzi sono entrati in collisione, ad avere bisogno di cure mediche tre delle persone a bordo.

Un bimbo di 2 anni, un uomo di 32 anni ed un uomo di 47 anni (nessuno è comunque in gravi condizioni), che sono stati medicati dagli equipaggio di una ambulanza della Croce viola di Cesate e della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Solaro per deviare il traffico e per compiere i rilievi del sinistro, al fine di chiarirne la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità in quel che è successo.

(foto archivio)

