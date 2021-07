Cade dalla moto e finisce all’ospedale di Tradate

GORLA MAGGIORE – E’ stata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno a soccorrere una ragazzo di 19 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è caduto dalla motocicletta mentre percorreva via per Fagnano a Gorla Maggiore. A dare l’allarme, erano le 19.30, alcuni passanti e sul posto la prima ad arrivare è stata la “gazzella” della Compagnia saronnese, quindi l’arrivo anche di una ambulanza della Croce rossa e dell’automedica sopraggiunta da Varese.

Il giovane centauro è stato infine trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato e per gli accertamenti medici del caso, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno compiuto tutti i rilievi del sinistro al fine di ricostruirne con precisione la dinamica.

(foto archivio: intervento di una ambulanza della Croce rossa ed i una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno in occasione di un precedente incidente stradale avvenuto nella zona)

16072021