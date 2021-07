RESCALDINA – Vigili del fuoco e carabinieri mobilitati oggi per soccorrere un anziano che, caduto nel cortile di una sua proprietà accanto ad un’azienda, si è ferito alla testa e non riusciva più a rialzarsi. E’ stato comunque proprio lui a dare l’allarme e sul posto in viale Lombardia sono arrivati i pompieri con una ambulanza della Croce rossa italiana ed una pattuglia della Benemerita. I soccorritori sono riusciti ad accedere alla proprietà del pensionato, di 83 anni, al quale sono stati dunque praticate le prime cure e poi è stato trasportato all’ospedale di Legnano per gli accertamenti clinici del caso e per essere medicato. Al momento del ricovero non è comunque apparso in pericolo di vita.

Il fatto è accaduto alle 12, in via Lombardia, che è la strada che da Rescaldina porta alla località di Rescalda.

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco impegnati in una operazione di soccorso)

