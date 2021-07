Panorama cronaca: a Gerenzano caduta dalla moto. A Origgio e Limbiate intossicazioni etiliche

GERENZANO / ORIGGIO / LIMBIATE – Cade dalla moto e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ad un uomo di 35 anni, oggi in via Fagnani a Gerenzano. L’allarme è scattato alle 11.20 e sul posto con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno è arrivata una ambulanza del Sos Uboldo il cui personale ha provveduto a medicare il motocicilista, per il quale non c’è poi stato bisogno del trasporto in ospedale.

A Limbiate oggi poco prima dell’1 intervento di una ambulanza della Croce bianca di Cesate in via Sassari per soccorrere un 32enne in difficoltà: gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non in pericolo di vita.

Ieri alle 2.45 in via per Caronno a Origgio intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, che ha soccorso e trasportato all’ospedale di Saronno un 22enne in stato di intossicazione etilica; il paziente non è apparso in gravi condizioni.

(foto archivio)

19072021