Carabinieri denunciati a Cesano per maltrattamenti, tutti assolti

CESANO MADERNO / CERIANO LAGHETTO – “E’ una bella giornata perché la Giustizia, finalmente, ha trionfato! Ci ha messo 5 lunghi anni però, anni di inutile sofferenza e preoccupazione per un fatto che non sussisteva in alcun modo. I nostri carabinieri di Cesano Maderno sono stati assolti perché il fatto non sussiste, ma hanno dovuto subire 5 anni di processo perché una persona li aveva denunciati per maltrattamenti, aggressione e minacce. E un pubblico ministero gli aveva pure creduto chiedendo per i nostri militari 5 anni di carcere. Io vedo quotidianamente come lavorano i militari dell’Arma nei boschi delle Groane: con grande professionalità, sacrificio e assumendosi rischi non indifferenti”. A parlare i vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo (foto).

Prosegue Cattaneo: “Non basta l’assoluzione, ora il Presidente Mattarella dia una medaglia per questi eroi che hanno lottato e ci hanno liberato dalla piaga dello spaccio sia a Ceriano che a Cesano Groane”.

20072021