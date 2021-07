Ceriano Laghetto: Asha Fusi vince il concorso “gratta e torna” di “La’ pizzeria” a Rovello

CERIANO LAGHETTO – Asha Fusi ha vinto una vacanza grazie alla pizzeria di Giuseppe Di Marco, “La’ pizzeria” di Rovello Porro, che ad ogni acquisto maggiore ai 10 euro, lascia dei bigliettini che si chiamano ‘Gratta e Torna’. Grattando si possono vincere diversi premi: accumulare punti per avere una pizza in omaggio, bibite gratuite o buoni sconto, inoltre c’è la possibilità di vincere buoni carburante e una vacanza per 4 persone.

“Ho sempre vinto punti/bibite, finché, un giorno, grattando ho letto ‘hai vinto una vacanza’. Ho mandato la foto del biglietto al numero whatsapp della pizzeria e poco dopo mi è stato consegnato un buono vacanza. Ho contattato l’agenzia viaggi ed è tutto vero!” così Asha Fusi ha scoperto di essere la vincitrice fortunata. È stata per lei una gran bella notizia. La vacanza è per 4 persone, viene pagato il soggiorno per una settimana e le mete sono in tutta Italia ma anche all’estero.

