Idee in …….. movimento, per progettare il futuro della nostra città!

Attorno alla candidatura di Marco Giudici si è creato un consenso che va oltre le forze politiche che lo hanno sostenuto in questi 5 anni di Amministrazione Comunale.

Tanti giovani, appassionati e competenti, si sono uniti nell’impegno di definire il programma amministrativo 2021-2026: in queste calde giornate estive oltre 40 nostri concittadini sono impegnati, su tavoli tematici, a discutere e confrontarsi su temi come cultura, sport e politiche giovanili; sociale, diritti e sicurezza; urbanistica, ambiente e sostenibilità; opere pubbliche e viabilità; lavoro, commercio e pari opportunità.

Il nostro programma ha l’ambizione di rispondere alle domande: quale città vogliamo lasciare alle future generazioni, quali azioni vogliamo continuare ad implementare per migliorare la qualità di vita di tutti ed in particolare di coloro che hanno maggior bisogno.

Prima di rendere definitivo il nostro programma amministrativo lo presenteremo in un’assemblea pubblica: ascolteremo i suggerimenti e le proposte che verranno dai nostri concittadini, raccogliendo le idee che potranno arricchire il programma stesso. Partecipazione e confronto, per costruire insieme una città migliore!