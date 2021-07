Elezioni Limbiate, M5Stelle: l’affondo a Limbiate Solidale e all’ex sindaco De Luca

LIMBIATE – Le dichiarazioni dell’ex sindaco Raffaele De Luca in occasione dell’ultima seduta consiliare di Limbiate hanno suscitato varie reazioni nella politica locale.

In particolare, il M5Stelle rileva l’inopportunità delle stesse in una nota: “Le considerazioni dell’ex sindaco sono preoccupanti e decisamente controcorrente rispetto alla lista civica Limbiate Solidale, di cui proprio l’ex sindaco è figura di spicco”.

De Luca, consigliere comunale, ha sottolineato che “questa amministrazione sta spendendo bene i soldi, come avevamo fatto noi nei cinque anni precedenti”.

“De Luca dovrebbe ricordare – continua il candidato pentastellato, Mario De Giorgio – che la sonora sconfitta elettorale al primo turno del 2016, fu conseguenza proprio dell’incapacità gestionale del suo stesso mandato. Pertanto, asserire di aver speso bene i soldi, oltre che essere un’eresia, è anche un insulto all’intelligenza dei cittadini limbiatesi. L’apprezzamento all’attuale amministrazione fa sorgere dubbi: Limbiate Solidale è sicura di correre con il centrosinistra? E soprattutto, Brunato, candidato per quell’area ed anch’egli esponente di quella lista, è a conoscenza di quanto il suo collega di lista ha dichiarato in consiglio comunale? Qui tocca chiarirsi a questo punto sulla vera natura di questa lista e dove si colloca rispetto al PD. Perché se si colloca a sinistra, gli elettori devono capire l’inganno, se si colloca a destra, per gli elettori sarebbe meglio che votassero l’originale evitando queste ambiguità”.