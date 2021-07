SARONNO – Con quaranta metri di altezza e 3900 metri quadri complessivi, l’edificio che sta sorgendo all’ex fonderia Petri si prospetta come il più alto del centro di Saronno.

Dopo l’approvazione del progetto avvenuta nel febbraio 2020, a dare il via ai lavori è stata la demolizione della costruzione rimasta, abbandonata dagli anni Settanta, ma sconosciuta a molti a causa dell’alto muro che la circonda.

Ora questa porzione di città avrà nuova vita: ad esclusione di pochi spazi dedicati a negozi o uffici, l’80 per cento dello syabile sarà dedicato ad uso residenziale, mentre il restante 20 per cento sarà impiegato per parcheggi e aree verdi come stabilito dal Comune.

Soddisfatta del progetto è Lucia Castelli, ex assessore all’Urbanistica: “Rappresenta un buon esempio di come sia possibile – commenta – con un po’ di coraggio e abilità progettuale, rendere attrattiva un’area cittadina abbandonata da decenni. Ed in questo caso senza derogare a quanto prescritto dalla scheda d’ambito del Piano di governo del territorio saronnese”.

(in foto: la recinzione di via Padre Reina)

