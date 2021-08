BREGNANO – “Facciamo i complimenti al concittadino e volontario del comune Massimiliano Vago, detto Max, per il suo strepitoso successo al torneo di doppio misto di Civenna, nel quale ha gareggiato e vinto il primo premio in coppia con Laura Proserpio”. A parlare il sindaco di Bregnano, Elena Daddi, che in questi giorni ha ricevuto Vago nel suo studio in Municipio.

Come ricorda Daddi, Massimiliano Vago si appresta a tornare in campo: “In agosto la prossima competizione a Varese. In bocca al lupo da tutti noi”. Per Vago il primo premio al torneo “Raft” di Civenna in Alta Valassina, con Laura Proserpio: hanno vinto a punteggio pieno il loro girone qualificatorio e poi la marcia è proseguita sino al successo finale.

(foto: il sindaco di Bregnano, Elena Daddi, in Municipio con il volontario e sportivo lovale Massimiliano Vago. Da parte del primo cittadino i complimenti per i suoi recenti successi sportivi)

02082021