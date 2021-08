SARONNO – Conto alla rovescia per la Women’s European cup winners cup, in programma da lunedì 16 a sabato 21 agosto nella città degli amaretti.

Per tutta la prossima settimana, il territorio saronnese ospiterà centinaia di atlete provenienti da 14 nazioni europee: si tratta delle vincitrici delle coppe nazionali, che ora sono pronte a sfidarsi nella Coppe delle Coppe internazionale.

Oltre al campo da gioco di via De Sanctis, che in tempi record l’Amministrazione Airoldi ha reso idonea e a norma per la manifestazione, saranno utilizzati per le gare anche il campo di Legnano e quello di Bovisio Masciago. Confermato il capo di Saronno per il lancio inaugurale del 16 agosto e le finali che si disputeranno il 21 agosto.

Un evento sportivo internazionale da non perdere, che rende colmi di orgoglio i cittadini di Saronno, come non si è potuto evitare di sottolineare nella conferenza stampa di presentazione della scorsa settimana, a cui ha preso parte anche il sindaco Augusto Airoldi.

13082021