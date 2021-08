SARONNO – Si terrà stamattina, alla sala conferenze del Centro Medico Metica Padre Monti di via Legnani, la conferenza stampa di presentazione della Coppa delle coppe di softball che si terrà dal 15 al 21 agosto a Saronno e nei campi di Legnano e Bovisio Masciago.

Qui la diretta di Giulia Ariti

A Saronno sono attese 300 atlete provenienti da tutta Europa che si contenderanno la ventinovesima edizione della “Women’s European Winners Cup”.

“Questa è un’occasione pazzesca per tutto il nostro movimento – ha commentato il Saronno softball sulla propria pagina Facebook dove è già partito il countdown – sponsor compresi. Centinaia di persone parteciperanno all’evento, sarà una vetrina da non lasciarsi sfuggire per chiunque voglia pubblicizzare la propria attività”.

L’Amministrazione ha garantito piena attenzione all’evento e sostegno al società che si prepara a questa difficile sfida in temi di covid.