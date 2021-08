Tamponamento a Cogliate, intossicazione etilica a Limbiate

COGLIATE / LIMBIATE – Tamponamento fra due automobili ieri alle 20 a Cogliate in via ai Campi; sul posto con una pattuglia dei carabinieri sono accorse due ambulanze. Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: un ragazzo di 32 anni ed uno di 36 anni. Sono stati trasportato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso ma non sono apparsi in condizioni preoccupanti. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco, per collaborare nei soccorsi. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti sulla dinamica di quel che è successo e le eventuali responsabilità.

Ieri a Limbiate, erano le 21, in via Cavour l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio e di una ambulanza della Croce rossa per soccorrere un 33enne che si era sentito male: al ragazzo è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica ma si è ben presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

14082021