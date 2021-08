Ferragosto, due casi di intossicazione etilica

COGLIATE / VENEGONO INFERIORE – Due casi di intossicazione etilica in zona nel giro di poche ore. Se n’è occupato Areu, il coordinamento degli interventi sanitari in Lombardia che risponde al numero 118.

Alle 3 della scorsa notte Areu ha inviato una ambulanza della Croce rossa varesina in via Fratelli Kennedy a Venegono Inferiore dove era stata segnalata la presenza di un giovane in difficoltà. Il ragazzo, di 15 anni, è stato soccorso sul posto, si è presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Via Kennedy è il tratto locale dell’ex statale Varesina.

A Cogliate nella vicina Brianza altro intervento notturno, alle 23.25, in via Manzoni: anche in questo caso Areu ha inviato una ambulanza, della Croce rossa di Lentate sul Seveso, dopo la segnalazione della presenza di ua persona che stava male. In questo caso, un uomo di 51 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Desio, in condizioni che comunque non sono apparse preoccupanti.

