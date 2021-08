CERIANO LAGHETTO – “Con la foto del tradizionale tuffo ferragostano nelle gelide acque del Torrente Lombra, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere un sereno e divertente giorno di Ferragosto! Quest’anno acqua particolarmente limpida e abbondante”. Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, direttamente dalla piccola cascata che si trova all’interno del Parco delle Groane, zona particolarmnete suggestiva e di valore naturalistico che si trova alla periferia del paese.

Per lui, quella del tuffo di ferragosto è una tradizione che dura ormai da molti anni, obiettivo quelli di fare conoscere l’area naturalistica del Parco delle Groane per la cui tutela Cattaneo è da molti anni impegnato in prima linea, soprattutto nell iniziative di contrasto alla presenza di spacciatori di droge e di pulizia e manutenzione del verde.

(foto: come sempre a ferragosto, tuffo di Dante Cattaneo nelle acqua del torrente Lombra, all’interno del Parco delle Groane)

15082021