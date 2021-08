SARONNO – E’ andato sold out il concerto di stasera organizzato dall’Amministrazione comunale a Villa gianetti.

Avrà inizio alle 21 nel cortile della sede di rappresentanza di via Roma.

Protagonisti di una serata di spettacolo, non solo di musica, sono i Musica da Ripostiglio band formata da quattro artisti di talento che propongono un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato.L’atmosfera è quella tipicamente retrò, in cui lo swing dei primi anni ‘900 si tinge di influenze gitane e latino-americane con un accurato lavoro sui testi, originali e irriverenti.

E’ una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi e del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. “L’aspirazione del gruppo sarebbe stata quella di arrangiare i brani del cantautore Luca Pirozzi in chiave cameristica – spiegano nel proprio spazio online – ma visti i tempi che corrono, hanno preferito cambiare tendenza e la loro musica è diventata da “Ripostiglio”.

Ovviamente per la serata saranno rispettate tutte le normative anti covid.

(foto archivio)

15082021