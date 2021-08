SARONNO – Dopo il grande caldo, rischio di forti temporali anche in questa zona della Lombardia. Le prime avvisaglie di una inversione della tendenza meteo degli ultimi giorni a metà giornata, con qualche raffica di vento che al campo di softball di via De Sanctis ha anche fatto “alzare in volo” un ombrellone, che poi si è posato sul fondo del campo di gioco, durante Eagles Praga-Carrousel Mosca, con gli arbitri che hanno interrotto la gara per qualche istante.

La situazione meteo potrebbe peggiorare nel tardo pomeriggio odierno quando è possibile che ci siano degli acquazzoni, anche piuttosto intensi. Ma il sollievo al grande caldo durerà, almeno in questa occasione, piuttosto poco: in serata non è prevista pioggia ed anche nei prossimi giorni la situazione dovrebbe tornare al bello.

(foto: ombrelloni al campo di softball di via De Sanctis a Saronno. Sono in corso le gare della Coppe delle Coppe di batti e corri)

