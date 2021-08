SARONNO – Coppa Coppe a Saronno, il via questa mattina anche se la cerimonia ufficiale dell’evento, che porta 6 giorni di softball europeo in città, è prevista in serata, ed a seguire il debutto delle padrone di casa dell’Inox Team Saronno, sempre sul diamante di via De Sanctis.

Il programma della prima fase – Lunedì 16 agosto a Saronno alle 10 Gepardy Zory (Polonia)-Trnava Panthers (Slovacchia), alle 12.30 Eagles Praga (Repubblica ceca)-Carrousel (Russia), alle 15 Olympia Haarlem (Olanda)-Chicaboo’s (Belgio), alle 17.30 Eagles Praga-Mrko Mdevedi (Croazia), alle 20.15 la cerimonia di apertura, alle 21 Inox Team Saronno-Crazy Chicklets (Austria). A Legnano alle 10 Olympia Haarlem-Zurich Challangers (Svizzera), alle 12.30 Fireballs (Israele)-Mrki Medvedi, alle 15 Villadecans (Spagna)-Trnava Panthers, alle 17.30 Carrousel-Fireballs; a Bovisio Masciago alle 10 Villadecans-Neunk Nightmares (Germania), alle 12.30 Crazy Chicklets-Les Pharaons (Francia), alle 15 Neunk Nighmares-Gepardy Zory.

Martedì 17 agosto. A Saronno alle 10 Carrousel-Mrki Medvedi, alle 12.30 Inox Team Saronno-Les Pharaons, dalle 17.30 le prime gare della seconda fase; a Legnano alle 10 Zurich Challangers-Chicaboo’s, alle 12.30 Neunk Nightmares-Trnava Panthers e dalle 17.30 gare della seconda fase. A Bovisio Masciago alle 10 Eagles Praga-Fireballs e alle 12.30 Villadecans-Gepardy Zory.

Ingresso del pubblico consentito, ma con green pass.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

16082021