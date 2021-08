Gerenzano, ritiro sacchetti rifiuti al “bancomat” per negozi e ditte. Ci vuole il qr

Il distributore dei sacchi dei rifiuti è posizionato nel cortile del Municipio di via Duca degli Abruzzi, vicino all’ingresso della sede della Protezione civile comunale. Come ricordano i responsabili comunali, “la fornitura annuale comprende 3 rotoli di sacchi grigi trasparenti (rifiuti indifferenziati), 3 rotoli gialli (plastica), e 2 rotoli di sacchetti verde chiaro (umido). Il distributore è attivo 24 ore al giorno. Il distributore consente il singolo ritiro di ciascuno degli 8 rotoli. Attenzione: gli 8 rotoli della fornitura 2021 vanno ritirati entro il 31 dicembre di quest’anno, dopodiché non sarà più possibile effettuarne il prelievo. Per informazioni contattare l’Ufficio Igiene Ambientale al numero telefonico 0296399107, mail: [email protected] ”.