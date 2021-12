ORIGGIO – “Attenzione alla macchinetta mangia soldi”: avviso sui social da parte dei cittadini per mettere in guardia, il dispositivo sul lato destro della “casetta dell’acqua alla spina” di Origgio non funziona bene e si “mangia i soldi” senza poi che venga erogato il servizio.

Se ne parla su Facebook, il problema è stato segnalato al Comune anche se in questi giorni festivi è difficile riuscire a provvedere con tempestività. A quanto pare, già diversi i casi di cittadini che sono andati sul posto per rifornirsi e che hanno avuto la brutta sorpresa.

La struttura che eroga l’acqua, con due “sportelli” stile bancomat, in paese si trova ai margini di piazza 25 aprile. Sono molti i cittadini che vi si recano per fare la “scorta”.

(foto: particolare di una immagine della casetta dell’acqua che si trova in piazza 25 aprile, la piazza del mercato di Origgio nei pressi del parco pubblico e del posteggio)

