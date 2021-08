SARONNO – Buone notizie per i residenti di via Bossi ma anche per gli automobilisti, gli ambulanti e i frequentatori del mercato cittadino che dal mese di giugno sono alle prese coi disagi del maxi cantiere aperto nel tratto centrale dell’arteria.

Si tratta di un intervento decisamente complesso per la profondità della rete fognaria, 5 metri in quel tratto, e per il diametro della conduttura danneggiata che è di 80 centimetri. Tutto è iniziato lo scorso 14 giugno con un cedimento dell’asfalto segnalato dai residenti. Saronno Servizi ha subito riscontrato il danno della conduttura ma è stata necessaria un’attenta progettazione e il reperimento di materiali e delle nuove tubazioni per avviare il cantiere.

I lavori di riparazione, partiti ad inizio luglio, sono ormai conclusi, compreso il rinnovo di tutti gli allacci domiciliari coinvolti dall’intervento, ma sarà necessario attendere fine mese per asfaltare definitivamente l’arteria e riaprirla al traffico.

Nel frattempo via Bossi resta offlimits anche per il mercato con il trasferimento degli stand in via Padre Reina dove sono stati istituiti dei divieti di sosta temporanei per permettere il posizionamento dei banchi. Una novità con cui i saronnesi faticano a familiarizzare se si considera che solo nell’ultimo mese sono state ben 11 le vetture rimosse dal carroattrezzi il mercoledì mattina da conducenti che si sono dimenticati della presenza dei banchi del mercato.

(foto archivio)