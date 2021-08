LAVENA DI PONTE TRESA – E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese il 35enne di origine straniera protagonista del movimentato episodio avvenuto stamattina alle 8 in via Marconi la strada che esce dal paese in direzione di Brusimpiano.

L’uomo stava camminando con alcune borse della spesa quando una pattuglia della polizia di frontiera di Luino si è accostato per un controllo. Secondo le prime ricostruzioni lo straniero, privo di documenti, ha dato in escendescenza ed estratto un coltello ha prima minacciato e poi aggredito gli agenti. Un poliziotto ha quindi esploso un colpo di pistola che ha raggiunto l’uomo all’addome.

Immediato l’intervento dei soccorsi: è arrivata sul posto l’ambulanza del Sos Tre Valli ma anche l’automedica e l’elisoccorso. Per oltre un’ora i soccorritori hanno cercato di stabilizzare le condizioni dell’uomo che intorno alle 9 è stato trasferito all’ospedale varesino in codice rosso.

Sul posto la polizia scientifica di Varese che ha eseguito i rilievi del caso per ricostruire con precisione l’accaduto.

Qui gli articoli di Luinonotizie e Varesenoi

https://www.luinonotizie.it/2021/08/19/da-in-escandescenza-e-tira-fuori-un-coltello-a-ponte-tresa-poliziotto-gli-spara-alladdome/339928

https://www.varesenoi.it/2021/08/19/leggi-notizia/argomenti/cronaca-20/articolo/lavena-ponte-tresa-sparatoria-in-via-marconi.html

per la foto si ringrazia Luinonotizie