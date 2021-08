CISLAGO – Ies Impegno e Serietà è la lista civica a supporto della candidatura a sindaco di 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐞𝐠𝐚𝐫𝐢 per le elezioni amministrative 2021 del 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐢𝐬𝐥𝐚𝐠𝐨.

“Ci interessa partire dalle priorità; seppur molto attenti, noi non ci crediamo onniscienti. Per questo abbiamo il desiderio di ascoltare e di confrontarci. Noi 𝐧𝐨𝐧 opteremo per il teatrino delle parole o della politica distruttiva, polemica e urlata, ma saremo mossi unicamente dalla 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐜𝐜𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞, 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚. Raccoglieremo “esperienze”, dal nostro orto ma anche dal giardino altrui, per condividere un concetto, un’idea, un’esperienza e poi essere in prima linea per fare la rivoluzione”

Da queste considerazione l’impegno degli attivisti a “stare operativamente nella realtà per dare risposte concrete; stare al fianco delle persone impegnate e attive nella comunità e nelle realtà associative e produttive che già operano e operano bene; “armare” di contenuti e passione le persone che rivestono un ruolo nella società e nelle Istituzioni, invogliandole, di fatto, a fare rete insieme a noi; coinvolgere attivamente tutti i cittadini perché diventino protagonisti della costruzione del paese che vogliamo”

“Vogliamo – concludono – fare così la rivoluzione, sempre nell’interesse della popolazione di Cislago, ma con uno sguardo al territorio che ci circonda, altrimenti si fa poca strada”