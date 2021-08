[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Sono molti i saronnesi che hanno notato negli ultimi giorni i mezzi della Croce Rossa, essenzialmente quelli usati per i trasporti sanitari, parcheggiati lungo via Cesati all’esterno della Fondazione Gianetti, sede del comitato cittadino.

Inizialmente qualcuno ha pensato che fosse in corso la preparazione di una sorta di colonna mobile, magari diretta nelle zone colpite dagli incendi ma in realtà i mezzi sono in sosta nei parcheggi ormai da un paio di settimane. Anzi i più attenti hanno notato che la fila di parcheggi dall’ingresso della fondazione Gianetti a quella della zona garage non solo più delineati dalle righe blu, quelle per gli stalli a pagamento, ma da quelle gialle che indicano come siano stati riservati.

A spiegare la novità il presidente di Croce Rossa Orlando Chiarello: “Il nostro parco mezzi è cresciuto e non possiamo più tenerli tutti nel cortile della fondazione. Così l’Amministrazione ha messo a disposizione in via definitiva gli stalli lungo via Cesati per permettere la sosta dei nostri veicoli”. Si tratta di una soluzione definitiva tanto che a breve arriverà anche la segnaletica verticale.

Il Comitato Cri di Saronno al momento ha in dotazione 5 ambulanze, 5 auto e 6 furgoni di varie dimensioni proprio per dare una risposta a tutti le diverse esigenze che si registrano sul territorio.