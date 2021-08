SARONNO – Alcune lattine di Red Bull e alcune confezioni di snack. E’ il bottino dei quindicenne bloccati sabato pomeriggio dalla polizia locale nel parcheggio del supermercato Aldi di via Varese.

I ragazzini sono entrati nel punto vendita di via Varese e hanno preso il necessario per una merenda insieme. Il costo complessivo della merce non superava i dieci euro ma non avendo con sè il denaro hanno deciso di uscire senza pagare. Il loro blitz non è sfuggito però al personale che ha richiesto l’intervento sulla polizia locale.

Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato i tre giovanissimi, identificati dal personale, a poca distanza dal punto vendita intenti a bere e mangiare il maltolto. I prodotti sono stati consumati quindi sono potuti essere restituiti. I quindicenni sono stati portati al comando di polizia locale dove sono stati raggiunti dai genitori. Tutti dovranno rispondere all’accusa di furto mentre per uno si aggiungerà anche quella di aver fornito false generalità visto che nel vano tentativo di non coinvolgere i familiari ha fornito un’identità diversa dalla propria.