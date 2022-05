x x

SARONNO – L’ordinanza è entrata in vigore ieri, lunedì 2 maggio, e prevede che il parcheggio del supermercato Aldi, in via Varese 94, non sia più libero e senza limiti di tempo ma regolato da sosta con disco orario. In sostanza nei giorni feriali si potrà parcheggiare dalle 8 alle 20 per un massimo di 90 minuti.

E’ quanto previsto dall’ordinanza voluta dall’Amministrazione comunale del sindaco Augusto Airoldi, in accordo con la proprietà del punto vendita, per ovviare al problema della presenza delle vetture dei pendolari che vengono lasciate in sosta dal mattino alla sera.

Del tema si era parlato molto al momento dell’inaugurazione del punto vendite nel maggio scorso. Vedendo i tanti stalli disponibili in una zona cronacamente affamata di posti auto, soprattutto gratuiti e senza limiti di tempo, come è quella della stazione di Saronno era facile immaginare che ben presto sarebbero stati preda delle necessità dei pendolari. A poco sono serviti i cartelli che annunciavano una possibile rimozione dei mezzi di chi sostava pur non essendo cliente del punto vendita.

Ora è arrivata anche l’ordinanza che istituisce anche 4 posteggi riservati alle persone invalide e due a possessori del Pass Rosa e naturalmente la possibilità per la polizia locale di sanzionare che non rispetta le nuove regole.

