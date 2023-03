x x

SARONNO – E’ stato medicato in ospedale il 52enne, guardia giurata al supermercato Aldi di via Varese, aggredito da un ladruncolo che voleva scappare. Per fortuna l’agente non ha riportato gravi conseguenze; ora sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Fa pipì in strada, multa da 100 euro: l’uomo, uno straniero, è stato “sorpreso sul fatto” da una pattuglia della polizia locale che l’altra sera stava facendo servizio nella zona della stazione ferroviaria di “Saronno centro” fra piazza Cadorna e dintorni. E’ dove anche ultimamente si sono verificati episodi “movimentati”, con la presenza di ubriachi, rumorose liti e fatti di micro-criminalità e dove le forze dell’ordine stanno compiendo un giro di vite, garantendo una presenza molto assidua.

E’ stato molto abile e rapido tanto che la sua vittima si è accorta di essere stata alleggerita solo diversi minuti dopo l’avvenuto furto. Il riferimento va al borseggiatore che è entrato in azione tra i banchi del mercato settimanale del mercoledì.

Nuova operazione antidroga nei boschi. I carabinieri di Saronno trovano 200 grammi di hascisc.

