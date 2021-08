UBOLDO – In dirittura d’arrivo l’accordo fra i Comuni di Origgio ed Uboldo per il comando unificato di polizia locale? Lo ipotizza la lista civica d’opposizione “Per Uboldo”. Ecco l’intervento della civica su questo tema.

La motivazione del sindaco di Origgio della sua scelta è una sola: la convenzione non funziona. Non è bello dire “Noi l’avevamo detto…” ma è proprio così. Lo abbiamo sempre sostenuto: sia nella riunione preliminare con l’assessore competente in fase di presentazione della proposta, sia nel consiglio comunale del mese di marzo 2017 quando si votò la convenzione per lo svolgimento associato del servizio comunale di polizia locale mediante costituzione di ufficio unico “Servizio intercomunale di polizia locale di Origgio-Uboldo”. Allora votammo astenuti perché non ritenevamo che la forma di collaborazione scelta dal Comune non fosse la più idonea al raggiungimento degli scopi prefissati. Non votammo contrario perché eravamo, e siamo ancora, d’accordo con l’idea di sviluppare accordi con i Comuni vicini per migliorare il servizio di polizia locale. D’altra parte una nostra mozione riguardante la sicurezza del 2015 fa chiedeva proprio di promuovere forme di collaborazione con gli altri Comuni. Abbiamo sempre ritenuto, e continuiamo a ritenere, che oggi siano fondamentali l’apertura e il dialogo verso i Comuni contermini andando oltre le singole realtà e ragionando in termini di “Comprensorio del Saronnese”.