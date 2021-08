CERIANO LAGHETTO – E’ giunto il tanto atteso appuntamento con il cinema in programma questa sera sabato 28 agosto alle 21 al di fuori dei cancelli della Gianetti Ruote.

Sul input dell’Amministrazione comunale di Saronno in particolare dell’assessore alla Cultura Laura Succi che ha ottenuto la collaborazione della Mastercinema sarà proiettato un film al presidio dei lavoratori attivo dallo scorso 3 luglio dopo che la storica azienda ha annunciato l’intenzione di avviare una procedura di licenziamento collettivo.

Il film si chiama “Sette minuti”, è di Michele Placido e racconta la storia vera di una trattativa tra i lavoratori (e soprattutto lavoratrici) e una proprietà straniera per accettare o meno il taglio di 7 minuti di pausa su 15 in un’intera giornata di lavoro.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

