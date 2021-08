Panorama cronaca: infortunio a Origgio, tamponamento a Limbiate, bimbo caduto a Rovellasca

ORIGGIO / LIMBIATE – Ieri alle 9.45 in una ditta di via del Lavoro a Origgio è intervenuta una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per soccorrere un uomo di 51 anni, vittima di un piccolo infortunio. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno dove è stato medicato.

Ieri alle 17.10 in via dei Mille a Limbiate nello scontro fra due automobili una donna di 79 anni ha avuto bisogno di cure mediche. E’ stata soccorsa da una pattuglia della polizia locale e da una ambulanza della Croce viola ed è stata medicata direttamente sul posto; infatti non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Ieri a Rovellasca alle 18 per una caduta accidentale al suolo è rimasto contuso un bimbo di 10 anni. E’ successo in via Monza, è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed è stato trasportato, con lievi contusioni, all’ospedale di Cantù per essere medicato.

(foto archivio)

28082021