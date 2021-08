SARONNO – Per la prima volta dal weekend del 19-20 giugno tutte le dodici squadre della serie A1 softball scenderanno in campo nel fine settimana tra sabato e domenica per una due giorni di sfide fondamentali per la lotta per i playoff e per la salvezza. Match clou il derby fra la capolista Inox Team Saronno e la Rheavendors Caronno, domenica sul diamante saronnese di via De Sanctis.

Calendario girone A

Sabato 28 agosto

H 18 (+30’) MKF Bollate – Taurus Donati Gomme Old Parma

H 18 (+30’) Banco di Sardegna Nuoro – Lacomes New Bollate

Domenica 29 agosto

H 18 (+30’) Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno

Calendario girone B

Sabato 28 agosto

H 14 (+30’) Metalco Thunders Castellana – Poderi dal Nespoli Forlì

Domenica 29 agosto

H 11 (+30’) Sestese – Bertazzoni Collecchio

H 11 (+30’) Pianoro – Caserta

Classifica girone A: Inox Team Saronno (13 vittorie – 3 sconfitte, .813); MKF Bollate (12-4, .750); Rheavendors Caronno (9-5, .643); Taurus Donati Gomme Old Parma (7-9, .438); Banco di Sardegna Nuoro (5-11, .313); Lacomes New Bollate (0-14, .000).

Classifica girone B: Metalco Thunders Castellana (12-4, .750); Poderi dal Nespoli Forlì (11-5, .688); Pianoro (9-7, .563); Bertazzoni Collecchio (7-9, .438); Sestese (6-10, .375); Caserta (3-13, .188).

(foto: azione di gioco di un precedente Inox Team Saronno-Rheavendors Caronno)

