Ceriano Laghetto, cade dalla moto e finisce all’ospedale

CERIANO LAGHETTO – E’ successo ieri, domenica, al crossodromo che si trova in via Laghetto alla periferia di Ceriano Laghetto: è caduto dalla motocicleta ed è rimasto ferito. La disavventura è capitata ad un 50enne, quando erano le 11.20 del mattino. L’allarme è stato dato immediatamente da parte dei presenti ed Areu, il centralino per le emergenze sanitarie in Lombardia, è sul posto è stata inviata una ambulanza della Croce rossa saronnese, ben presto affiancata da l’auto-infermieristica. Le condizioni del centauro sono state stabilizzate e quindi è stato trasportato all’ospedale “San Gerardo” di Monza, per le cure e gli accertamenti del caso. Al momento del ricovero in pronto soccorso il paziente non è apparso in pericolo di vita.

Nell’incidente nessuna altra persona presente all’interno dell’impianto sportivo cerianese ha riportato conseguenze.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa saronnese durante un precedente intervento in coordinamento con Areu, il centralino per e emergenze sanitarie in Lombardia)

30082021