LIMBIATE – E’ successo a Limbiate poco prima della mezzanotte di ieri 30 agosto. Un’Alfa Romeo Giulietta su cui viaggiavano cinque ragazzi stava percorrendo la via F.lli Bandiera: lasciava il centro cittadino e si dirigeva verso il Ceresolo quando, per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel canale che costeggia la Villa Bianca e risale appunto sulla strada che porta a Solaro.

Oltre all’automedica proveniente dall’ospedale di Garbagnate e all’ambulanza, sul luogo dell’incidente si sono portati i pompieri del distaccamento di volontari di Bovisio Masciago, pronti ad intervenire per aiutare l’uscita di eventuali persone rimaste bloccate nell’abitacolo della vettura, che aveva la parte anteriore completamente incastrata nel canale. All’arrivo dei soccorsi però, tutti e cinque gli occupanti dell’auto erano usciti autonomamente dalla vettura e si sottoponevano ai controlli del personale sanitario. Soltanto qualche escoriazione ed un trauma al volto per un giovane seduto nei sedili posteriori.

Ai carabinieri della compagnia di Compagnia di Desio il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in un punto, per la verità, in cui sono frequenti le uscite di strada.

31082021

(foto archivio)