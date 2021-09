LAZZATE – Egiziano di 48 anni arrestato a Lazzate: l’altra sera ha sferrato un pugno al volto alla ex e poi ha aggredito uno dei carabinieri intervenuti sul posto. Il movimentato episodio si è verificato per la strada.

A chiedere l’intervento dei militari era stata poco prima la donna, preoccupata dopo avere visto che nei pressi del suo alloggio – a Lazzate – si aggirava l’extracomunitario. Al suo arrivo la pattuglia ha presto rintracciato l’egiziano, che era seduto su una panchina nelle immediate vicinanze, e nei pressi c’era l’auto della donna, che aveva il lunotto in mille pezzi. I carabinieri hanno avviato gli accetamenti, intanto è scesa in strada pure la donna, di 33 anni, che è stata colpita con un pugno dall’ex fidanzato., che si ha spintonato uno dei militi. E’ statoo infine bloccato ed arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per l’aggressione alla donna. La ex è stata invece medicata al pronto soccorso dell’ospedale “San Gerardo” di Monza, con prognosi di sette giorni.

