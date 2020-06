SOLARO – Il Comune di Solaro avvia il procedimento per la redazione del nuovo Documento di Piano e delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione Incidenza Ambientale. Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni comprese nel PGT e con l’obiettivo di rendere il percorso il più partecipato e condiviso possibile, in questa fase il Comune recepisce le osservazioni dei privati.

Chiunque fosse interessato, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il 25 settembre 2020.

Le modalità per recapitare le osservazioni (in duplice copia, così come per eventuali allegati) sono molteplici:

• all’Ufficio Protocollo del Comune di Solaro previo richiesta di appuntamento ai numeri 0296984460 (Urp), 0296984320 (Protocollo).

• via posta all’indirizzo Comune di Solaro – Via Mazzini, 60 – 20033 Solaro (MI)

• via posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo [email protected]

“Quando si parla di Pgt – spiega Maurizio Castelnovo, assessore con delega all’Urbanistica – si pensa prima di ogni cosa allo sviluppo edilizio, ma nelle nostre intenzioni vorremmo cominciare dalle reali esigenze dei cittadini, a partire dalla qualità della vita, dell’aria e dell’ambiente che ci circonda. Vogliamo una città modellata attorno alle persone che la vivono”