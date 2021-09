SARONNO – “Ultimi preparativi pre-inizio della stagione per la nostra juniores che domani alle 17 al centro sportivo Matteotti di via Sampietro incontrerà i pari età del Sc United per il primo incontro valevole per la Coppa Lombardia di categoria”. Così i dirigenti del Football Club Saronno, che non vedono l’ora di vedere all’opera i propri “under” che in questo giorni hanno dato vita alla preparazione proprio sul terreno del Matteotti. E che in Coppa avranno dunque modo di misurarsi con i “cugini” del Sc United, la società che fa base nella vicina Cesate e che è nata quest’estate dalla collaborazione fra Fbc Saronno e Sporting Cesate, che hanno creato questa nuova entità per fare crescere il settore giovanile.

Per quanto riguarda Fbc Saronno-Sc United di Coppa Lombardia, ingresso del pubblico consentito e gratuito, e con green pass.

(foto: la juniores del Fbc Saronno al lavoro sul campo del centro sportivo Matteotti di via Sampietro)

03092021