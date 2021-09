SARONNO – Mancanza medici di base, è polemica fra Lega e Pd. La sezione saronnese del Partito democratico ne ha innanzitutto per l’ex presidente leghista del consiglio comunale: “Leggendo le dichiarazioni del consigliere Raffaele Fagioli della Lega sui medici di base, è quasi da non crederci; salvo che negli ultimi anni abbia vissuto in un’altra regione. Il mantra della Lega è stato per anni meno pubblico più privato, “ma chi ci va più dal medico di base”, “il mondo in cui ci si fida del medico di base è finito”. Sempre nell’articolo leggiamo “Regione Lombardia ha fatto la sua parte”… si sicuramente nel depauperare la medicina territoriale però! Vorremmo anche ricordare che la gestione della Sanità è regionale, non che quando fa comodo ci deve pensare il Governo. Siccome in Lombardia i medici di base mancano da molto molto tempo e il numero non fa che diminuire, (ne mancano almeno 900), il nostri consiglieri in Regione Lombardia hanno presentato da tanto tempo mozioni o proposte, ricevendo come risposte solo dei no”.

Le proposte del Pd – “Aumento borse di studio per i corsi che formano medici di base, Innalzare l’importo delle borse di formazione, Incentivi per i medici a coprire le zone e i Comuni più carenti, Prevedere in largo anticipo le sostituzioni dei medici di base che andranno in pensione, stanziare risorse alle Ats lombarde per l’assunzione di giovani medici da impiegare sul territorio e tanto altro. L’unico intervento è stato portare il numero degli assistiti per medico fino a 2000, sicuramente non una soluzione, ma un ingolfamento che rischia di peggiorare la qualità del lavoro che ogni medico può dedicare ai suoi pazienti.

Questa è la riprova che alla Lega non è mai interessato molto della medicina territoriale, e della sua utilità per la salute dei cittadini, ma gli interessa di far credere loro di aver risolto i problemi, magari scaricando le responsabilità sullo Stato. Oggi addirittura sul consiglio comunale di Saronno?”

