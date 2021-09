CISLAGO / SERINA – Ancora senza esito le ricerche, estate su un’area di dimensioni sempre maggiori, del pensionato di 71 anni in vacanza nella Bergamasca, del quale non si hanno più notizie da giorni. Uscito per raccogliere funghi dalla località di Valpana di Serina dov’era in vacanza, di lui non si hanno avuto più notizie dal pomeriggio di sabato scorso. A mettersi in moto vigili del fuoco, carabinieri, le polizie locali del comuni della zona oltre a tutti gli uomini disponibili della protezione civile, e soccorso alpino che hanno passato al setaccio le zone boschive e montuose della zona, sinora completamente senza esito.

E’ stato visto allontanarsi da casa, lo scorso fine settimana, portando con sè uno zaino di colore giallo. A Valpiana sono presto arrivati, per aiutare nelle ricerche, anche il fratello, la cognata ed altri parenti, alcuni abitano proprio a Valpiana; sono stati proprio loro non vedendolo rientrare a dare l’allarme contattando le forze dell’ordine, nella serata di sabato.

(foto: le immagini delle ricerche da parte del Soccorso alpino)

03092021