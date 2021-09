SARONNO – E’ in programma per oggi pomeriggio alle 17 in piazza San Francesco il secondo incontro organizzato da Quattro passi di pace al sostegno delle donne afghane.

Introdurrà l’incontro Daniela Furlan e, a seguire, Slam poetry con Elisa Orlando e Giacomo Ranco e Danze meditative con Gabriella Monti che guiderà i presenti, attraverso movimenti simbolici e archetipici, a evocare valori universali e coralità dell’essere individui e collettività.

“Continueremo – spiegano gli organizzatori – il nostro percorso di approfondimento con la lettura di due testi di Gino Strada (La guerra non si può “umanizzare”, si può solo abolire e la sua ultima lettera) a cura di Daniela Furlan e Laura Piuri. Alle 17,30, due interventi tecnici: il sindaco Augusto Airoldi e Cristiano Campari operatore del Villaggio Sos, ci aggiorneranno, ognuno per la propria competenza, in merito alla disponibilità ad accogliere una o più famiglie afghane in Saronno”.

Per tutto l’incontro accompagnamento musicale a cura di Matteo Serenelli (chitarra) e Dario Magri (percussioni) dell’Albero Musicale di Saronno.

Da questo sabato e per tutta la durata degli incontri programmati, Chiara Telazzi e altre sarte cuciranno in piazza delle strisce di stoffa per confezionare una coperta che, alla fine del cammino, verrà consegnata simbolicamente alla famiglia o all’autorità che ospiterà la famiglia afghana.

04092021