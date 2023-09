SARONNO – “Saronno non è una città attrezzata. Il sindaco Airoldi continua a ripetere il mantra “Saronno Città Attrezzata”, ma nulla fa di concreto se non attestarsi meriti di altri. Saronno è l’unica città grande della provincia a non avere un’area per le fiere o per gli eventi. Varese ha la Schiranna, Busto Malpensafiere, Tradate, Gallarate e perfino Lissone hanno aree attrezzate per eventi”.

Inizia così la nota di Angelo Veronesi segretario cittadino della Lega che riporta sotto i riflettori un tema di cui in città si parla da anni con diverse proposte e ipotesi.

“Il parallelismo con la vicina città di Lissone è mortificante per Saronno. Lissone ha un palazzetto dello sport che utilizza per fiere ed eventi. Durante il covid il palazzetto dello sport di Lissone è stato attrezzato per un centro vaccinale degno di questo nome.

A Saronno invece il centro vaccinale, tanto citato dal sindaco come se fosse merito suo, è stato portato grazie all’impegno della Regione. Regione si è dovuta accontentare della palestra di una scuola dismessa. Bagni e impianto di condizionamento non rappresentavano certo un biglietto da visita per Saronno. L’emergenza covid non ha insegnato niente a questa Amministrazione e non c’è alcun progetto per attrezzare realmente la città di Saronno con un’area per fiere, eventi e feste.

L’amministrazione Airoldi preferisce tendoni circensi di forma animalesca proposti in Isotta Fraschini oppure preferirebbe utilizzare il parco dell’ex seminario per allestire sagre. Su questo argomento ci chiediamo come sia possibile allestire sagre e feste nel parco dell’ex seminario, contornato da popolosi quartieri residenziali che soffrirebbero per colpa del rumore.

Si aggiunga poi che allestire una fiera in un parco pubblico in mezzo al fango non pare essere un buon biglietto da visita per Saronno, a meno che l’area dell’ex seminario possa servire solo per la sagra della salamella.

Di fatto l’amministrazione Airoldi ha sempre raccontato che un’area attrezzata sarebbe servita solo per la sagra della salamella, probabilmente riferendosi alla festa che le sezioni del PD locale fanno nell’area feste attrezzata di Solaro. Lo scenario per Saronno è deludente perchè questa amministrazione sta gestendo il Comune come un oratorio di provincia anzichè come una città centrale per il saronnese.

La nostra amministrazione invece aveva in progetto di ampliare l’area sportiva del quartiere Matteotti per trasformarla in un’area eventi ben servita, vicina all’uscita dell’autostrada di Origgio Saronno Sud.

Tutto si è fermato per colpa del sindaco Airoldi.

Un’area attrezzata serve invece per eventi di promozione del territorio come fiere, concerti, feste. Non si sta parlando della sagra della salamella, ma di attrezzare il quartiere Matteotti porta sud della città con un quartiere moderno per i grandi eventi.

La Lega si impegna a realizzare in futuro questo progetto di promozione delle eccellenze territoriali creando una vera e propria area attrezzata utile per fiere, eventi congressuali e musicali e feste.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione