Dante: recital a Lomazzo di Michele Mirabella sul Sommo poeta

LOMAZZO – Per il “Dante festival” sabato 2 ottobre alle 20.30: “Ma misi me per l’alto mare aperto” , recital su Dante di Michele Mirabella, conduttore Rai, in dialogo con il giornalista Mario Valentino.

Michele Mirabella, il “Professore” della televisione italiana, con il suo stile inconfondibile e accattivante, conduce gli spettatori in un coinvolgente percorso sul “Sommo Poeta”. Un viaggio arricchito da molteplici riferimenti ad altri “grandi” della tradizione letteraria, che fa di questo spettacolo un vero e proprio excursus della storia della letteratura italiana nei secoli.

La narrazione, che si struttura in una forma dialogica, viene arricchita dalla lettura di alcuni passi immortali, con l’accompagnamento del maestro di chitarra Ulderico Minotti e l’esibizione artistica di Just Dance Lomazzo.

si tiene alla tensostruttura area feste di Lomazzo di via Cavour 2. L’accesso agli eventi è gratuito e avviene tramite registrazione, mediante il modulo: Lo spettacolo. L’accesso agli eventi è gratuito e avviene tramite registrazione, mediante il modulo: https://bit.ly/lomazzodantefestival.

Il Dante festival comprende inoltre l’appuntamento di venerdì 1 ottobre alle 20.30: “Dante in scena”, spettacolo teatrale, musicale, coreutico. Lomazzo Giovani rende omaggio al Sommo Poeta. Spettacolo teatrale con Officine dell’arte; Intervento del liceo coreutico “Giuditta Pasta” di Como.

30092021