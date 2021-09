CERIANO LAGHETTO – Prima di archiviare l’estate ci sono due appuntamenti significativi a Ceriano Laghetto. Il primo è l’iniziativa “Il tempo delle mele” promossa da “Il frutteto del Parco” con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto. Dal 31 agosto a fine ottobre, viene offerta la suggestiva opportunità di raccogliere mele e pere direttamente dalle piante all’interno del frutteto di via Laghetto, dove è allestita anche un’area bimbi, un bar e una zona food, per trascorrere tempo all’aperto in allegria. Si può fare da martedì a venerdì dalle 15,30 alle 18,30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30. Sono invece già iniziati i preparativi per la “Cena in bianco”, organizzata dallo chef Simone Toninato in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’evento si svolgerà il prossimo 11 settembre in piazza Lombardia ed è a partecipazione gratuita ma con registrazione obbligatoria tramite l’apposita pagina Facebook dell’evento.

La “Cena in bianco” -spiegano i promotori dell’iniziativa- è un’occasione per vivere il paese in maniera insolita. Si tratta di una festa dove tutto deve essere di colore bianco. Partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole. Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque “E”: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. L’eventuale ricavato dell’iniziativa sarà poi devoluto ad una azione di beneficenza a livello locale. Per partecipare ci si dovrà rigorosamente vestire completamente di bianco e ogni commensale dovrà portarsi da casa (oppure in accordo con un ristoratore di paese un suo cestino con menù a sua scelta) tutto l’occorrente: cibo, stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, niente plastica. “E’ un evento molto particolare, già vissuto con successo in altri Comuni della zona e in altre città del mondo, che volentieri ospitiamo a Ceriano Laghetto – commenta l’assessore comunale Romana Campi – Sarà una occasione anche per promuovere le attività del centro, sia per quanto riguarda la ristorazione, che potranno proporre dei propri piatti speciali per l’evento su richiesta dei partecipanti ma anche di abbigliamento, acconciature e accessori, che potranno proporre iniziative speciali in occasione della serata che mi auguro sia una bella occasione di incontro e divertimento per tutti”. Per informazioni e prenotazioni: chef Simone Toninato – 3911498599.

07092021