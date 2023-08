x x

CERIANO LAGHETTO – Appuntamento per il prossimo sabato 9 settembre alle 20 in piazza Lombardia per una cena cittadina tutta a tema: “Cena in bianco” è un evento realizzato dal comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con l’associazione Unconventional Dinner, con la partecipazione di alcuni commercianti locali e Acla.

Per partecipare alla “cena in bianco” sarà necessario rispettare alcune regole:

Vestirsi totalmente di bianco;

Ogni commensale dovrà portare il proprio cibo da casa, o accordarsi con un ristorante locale;

Le stoviglie dovranno essere in ceramica, mentre i bicchieri e le bottiglie in vetro;

Al termine della serata ognuno dovrà impegnarsi a lasciare tutto pulito.

Quattro semplici regole per portare alla luce i cinque principi fondamentali della manifestazione, cinque “E”: etica, eleganza, educazione, ecologia estetica.

(foto archivio: una “cena in bianco” a Saronno)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione